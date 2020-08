Messico: stato di Oaxaca, stop a vendita cibo spazzatura ai minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio luglio, Lopez-Gatell aveva accusato i produttori di bibite gasate e cibo spazzatura di aver inciso negativamente per diverse decine di anni sulla salute della popolazione messicana, creando tra le altre cose le condizioni per una maggiore incisività delle malattie legate alla diffusione del nuovo coronavirus. "Dagli anni 80 il profilo epidemiologico, ovvero le malattie di cui soffrivano i messicani, erano principalmente infettive, di breve durata, ggi abbiamo un predominio chiarissimo delle malattie croniche legate alla cattiva alimentazione, che stanno causando una importante mortalità", avvertiva il funzionario. Contrariamente al racconto che andava per la maggiore, spiegava il vice ministro, la condizione di "obesità, sovrappeso" così come le malattie croniche, non sono "responsabilità" di chi si nutre male, ma conseguenza del fatto che questi cibi "di cattiva qualità" sono "quelli che si è avuto a disposizione negli ultimi trenta o quaranta anni". Si tratta di prodotti "industrializzati che si vendono nei negozi all'angolo e nei quali l'80 per cento di ciò che si compra non nutre né alimenta". (segue) (Mec)