Messico: stato di Oaxaca, stop a vendita cibo spazzatura ai minori (3)

- Uno studio del Instituto Nacional de Salud Pública e della Tufts University di Massachusetts segnala che "il veleno imbottigliato", così come lo definisce il viceministro, è responsabile di 40.842 morti all'anno, il 7 per cento delle morti totali registrate nella popolazione con più di 20 anni. "Potremmo prevenire un grande numero di morti diminuendo i consumo di bevande zuccherate", spiegava uno dei responsabili della ricerca, Tonatiuh Barrientos. "Se consideriamo che questi prodotti sono associati al 7 per cento della mortalità generale, potremmo arrivare alla conclusione che le bevande zuccherate potrebbero essere la causa principale di questo tsunami cardiaco metabolico che stiamo vivendo in Messico: quasi una su cinque morti è associata al consumo di questi prodotti". La decisione del parlamento di Oaxaca ha ricevuto plausi da diversi organismi internazionali tra cui l'Unicef e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). (segue) (Mec)