Messico: stato di Oaxaca, stop a vendita cibo spazzatura ai minori (4)

- In forte dissenso le principali sigle industriali del paese nordamericano. In un comunicato firmato da una nutrita serie di sigle imprenditoriali, di settore e non, si sottolinea l'impegno a favore della salute e benessere della popolazione, ma si denuncia che la decisione ha un "alto impatto su tutta la catena del valore e l'industria agroalimentare, settore cruciale dello stato e colpisce anche produttori artigianali e piccoli esercenti su tutto il territorio di Oaxaca". Per le imprese la decisione del parlamentino va oltre il veto ai cibi ipercalorici rovesciandosi anche su prodotti come il cioccolato, i corn flakes, gli yogurt e i cereali. Una decisione che non solo non servirà a risolvere il problema dell'obesità ma che finirà per alimentare il mercato clandestino e penalizzare le migliaia di famiglie la cui economia dipende da questo settore. (Mec)