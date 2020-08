Coronavirus: verbale Cts 1 marzo, necessario aumento 50 per cento posti letto in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico-scientifico "ritiene necessario che, nel minor tempo possibile, in strutture pubbliche e in strutture private accreditate sia attivato un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale" ed "attivato, a livello regionale, nel minor tempo possibile, un incremento delle disponibilità di posti letto del 50 per cento in terapia intensiva, del 100 per cento in reparti di pneumologia e in reparti di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio (inclusa la respirazione assistita) e con la possibilità di attuare quanto previsto dalle 'Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19' emanate in data 29 febbraio 2020". Lo si legge nel verbale numero 14 relativo alla riunione del 1 marzo scorso del Cts, reso disponibile ieri dall'esecutivo e pubblicato oggi dalla Fondazione Luigi Einaudi. "L'attivazione dei posti letto - è scritto nel documento - dovrà garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere. Il Cts ritiene, inoltre, che sia necessario ridistribuire il personale sanitario destinato all'assistenza, prevedendo un percorso formativo 'rapido' qualificante per il supporto respiratorio per infermieri e medici da dedicare alle aree di sub intensiva. A tal fine", conclude sempre il verbale, "si raccomanda l'uso dei corsi Fad (Formazione a distanza) disponibili presso l'Istituto superiore di sanità". (Rin)