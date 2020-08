Polonia: commissione Cultura del Sejm rielegge Lichocka (PiS) vicepresidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lichocka era stata rimossa dalla vicepresidenza della commissione in un voto avvenuto il 24 luglio. A favore della sua rimozione avevano votato allora 14 deputati, 13 contro e uno si era astenuto. Il suo allontanamento era stato voluto dai deputati di opposizione per punire un gesto volgare di Lichocka durante una seduta del Sejm di febbraio. Il Sejm si era pronunciato all'epoca contro una risoluzione del Senato che respingeva la decisione di destinare un rimborso di 1,95 milioni di zloty (436 milioni di euro) nel 2020 alla radiotelevisione pubblica, soldi che per l'opposizione andavano piuttosto destinati ai reparti di oncologia del sistema sanitario. Durante la sessione Lichocka aveva alzato il dito medio in direzione dei banchi dell'opposizione. In seguito ha chiesto scusa, ma si è giustificata dicendo di aver "energicamente sollevato due volte il dito perché era nervosa" e ha dichiarato di essere pronta a chiarire la questione davanti alla commissione etica del Sejm. Ha anche accusato l'opposizione di aver condotto l'opinione pubblica in errore e di averla gettata sotto una "macchina di propaganda". (Vap)