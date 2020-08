Russia-Germania: ministri Esteri Lavrov e Maas si incontreranno l'11 agosto a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov terrà dei colloqui bilaterali con l’omologo tedesco, Heiko Maas, l'11 agosto a Mosca. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri russo, Aleksej Zajtsev. "L'11 agosto, il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, effettuerà una visita di lavoro a Mosca e San Pietroburgo. La visita si terrà alla vigilia del 50mo anniversario del Trattato di Mosca, firmato dall'Unione sovietica e dalla Repubblica federale di Germania il 12 agosto 1970. Nella prima metà della giornata, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha in programma di tenere colloqui con Heiko Maas a Mosca. I ministri degli Esteri discuteranno delle principali questioni dell'agenda bilaterale e coordineranno i programmi dei prossimi contatti politici, economici e culturali che si terranno entro la fine dell'anno", ha detto il portavoce durante un briefing di presentazione. Lavrov e Maas si scambieranno anche pareri su questioni internazionali urgenti, come gli sviluppi delle situazioni in corso in Ucraina, Siria e Libia; gli sviluppi relativi all'accordo nucleare iraniano; e la stabilità strategica globale. "Sicuramente parleranno delle relazioni fra Russia e Ue, tenendo conto della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea nella seconda metà dell'anno", ha aggiunto Zajtsev. (Rum)