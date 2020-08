Migranti: fonti stampa, intercettato barcone con 120 migranti nella Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 120 migranti sono stati intercettati questa mattina mentre cercavano di attraversare la Manica per raggiungere il Regno Unito. È quanto riferito dall’emittente televisiva britannica “Sky News” che ha citato il report di un fotografo freelance, secondo cui oltre 120 migranti, tra cui donne e bambini, sarebbero stati portati via dalle navi della Guardia di frontiera nel porto di Dover dopo essere stati intercettati nel Canale della Manica. Secondo un altro fotografo, un barcone sarebbe attraccato sulla spiaggia di Dungeness, nella contea del Kent. Nelle ultime due settimane si è registrato un aumento significativo degli attraversamenti di migranti dalla Francia al Regno Unito. Secondo “Sky News”, dall'inizio dell'anno, ben 3.800 migranti hanno attraversato con successo la Manica. Il ministro dell'Immigrazione britannico, Chris Philp, ha esortato le autorità francesi a fare di più per impedire ai migranti di lasciare le loro acque territoriali e tentare la traversata attraverso la Manica. (Rel)