Ruanda: ministro della Salute, utilizziamo robot per proteggere medici che combattono il Covid-19

- Le autorità del Ruanda stanno utilizzando robot per proteggere i medici che curano i pazienti affetti da Covid-19 attraverso la riduzione al minimo dei contatti. Lo ha detto oggi il ministro della Salute, Daniel Ngamije, nel corso di una conferenza stampa. “Abbiamo del personale sanitario che è stato infettato dal Covid-19. Penso che ce ne siano meno di 10 perché abbiamo implementato tutte le misure di protezione personale e sono state prese diverse misure per evitare che il personale sanitario sia contaminato da questa malattia. Usiamo anche robot per ridurre il contatto del personale sanitario con i pazienti, quei robot ci stanno aiutando a raccogliere alcune informazioni”, ha detto Ngamije. Secondo quanto rifeirito di recente dal direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Africa, Matshidiso Moeti, circa 35 mila operatori sanitari sono stati infettati dal Covid-19 nel continente, la maggior parte dei quali (24 mila) in Sudafrica. In Ruanda si registrano finora 2.104 casi di coronavirus e cinque decessi.(Res)