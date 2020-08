Kosovo: parlamento discute venerdì bozza di legge su valori dell'Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kosovo si riunirà venerdì per discutere su una bozza di legge che obbliga le istituzioni ed i cittadini a difendere i valori dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo riferisce il quotidiano "Koha", secondo cui si tratta di una bozza di legge presentata dal Partito democratico del Kosovo (Pdk), all'opposizione, che non è stata ritirata nonostante le obiezioni espresse in queste ore dall'ambasciatore statunitense a Pristina Philip Kosnett. "La legge sui valori dell'Uck è la strada sbagliata per dimostrare il rispetto all'Uck", ha affermato il diplomatico Usa, osservando che tale normativa "criminalizza la libertà d'opinione, intimidisce i cittadini ed è costosa". Inoltre, ha detto, "distoglie dagli sforzi pratici di comprendere e insegnare la storia del Kosovo". Il deputato del Pdk Gazmend Bytyqi ha risposto che non ci sono motivi per ritirare il progetto di legge, che invece dovrebbe essere approvato in parlamento con un ampio consenso politico. (segue) (Kop)