Coronavirus: Salvini, a qualcuno conviene tenere italiani terrorizzati

- "Penso che a qualcuno conviene tenere gli italiani terrorizzati". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Chieti insieme al candidato sindaco Fabrizio Di Stefano. "Va bene il distanziamento ma bisogna anche tornare a vivere. Basta con questo terrore", ha aggiunto. "Questo governo tiene sotto sequestro gli italiani e li terrorizza - ha aggiunto - mentre lascia sbarcare miglia di balordi che girano indisturbati e arrivano in Abruzzo ad importare il virus che avevano sconfitto. Non è giusto, non è morale", ha concluso il leader leghista.(Rin)