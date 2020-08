Libano: viceministra Del Re, al fianco dei libanesi, cooperazione e dialogo evitano i radicalismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve stringersi attorno al Libano per evitare radicali azioni e strumentalizzazioni. Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Avvenire”, commentando la situazione nel Paese dopo le devastanti esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno distrutto il porto della capitale Beirut e vaste zone della città. “Un aiuto internazionale coeso verrà apprezzato dal popolo libanese. Vanno attivate tutte le forze positive, come il dialogo interreligioso, un volano in grado di ripristinare la reazione sociale. E’ un paese di grande cultura, uscito da molte crisi. Deve restare un faro di democrazia nel Medio Oriente”, ha sottolineato la viceresponsabile della Farnesina. “La sera stessa dell'esplosione avevo dato la disponibilità ad inviare aiuti per l'assistenza sanitaria. Ho attivato la Direzione generale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Il premier Hassan Diab ha rivolto un appello disperato ai paesi amici. Oltre alla tragedia delle vittime c'è il problema dei 300 mila senza casa e del porto distrutto che potrebbe causare gravi problemi per l'approvvigionamento. C'è una grande richiesta di vetri, distrutti dallo spostamento d'aria. Nel quadro del meccanismo europeo di protezione civile stiamo inviando otto tonnellate e mezzo di kit chirurgici. La protezione civile invierà le squadre specializzate nel nucleare biologico chimico radiologico”, racconta la Del Re. (segue) (Res)