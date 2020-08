Libano: viceministra Del Re, al fianco dei libanesi, cooperazione e dialogo evitano i radicalismi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando del suo precedente operato in Libano, la viceministra ha aggiunto: “Ho avuto il privilegio di lavorare sul campo in alcune zone della Tripoli libanese, a Bab al-Tabbaneh e Jabal Mohsen, quartieri limitrofi che si sono combattuti, uno sunnita e l'altro alawita. Conflitti settari che hanno afflitto profondamente la popolazione e prodotto uno stato mentale di grave prostrazione. Gli edifici sono ancora crivellati di colpi, nelle strade ci sono filo spinato e carri armati. Nonostante i progressi, la pesante crisi economica e la mancanza cronica di energia elettrica avevano già allontanato la gente dalle istituzioni, per l'assenza di prospettive. Ma il Libano ha grandi risorse intellettuali. C'è una gioventù effervescente, preparata e partecipe. Sono spaventata da questa nuova battuta di arresto nel percorso virtuoso di un popolo che ha accolto il maggior numero di rifugiati siriani”. (segue) (Res)