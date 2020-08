Libano: viceministra Del Re, al fianco dei libanesi, cooperazione e dialogo evitano i radicalismi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceresponsabile della Farnesina ha inoltre commentato lo storico ruolo dell’Italia nel Paese nell’ambito della Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil): “E’ una presenza che ci rende orgogliosi. Fondamentali per il rispetto del cessate il fuoco e della Blue line, le nostre Forze armate ora si affiancano alla macchina dei soccorsi. Il rispetto che l'Italia si è guadagnata sul campo, tanto da essere alla guida di questa missione, è dovuto anche alla cooperazione italiana allo sviluppo in Libano. Ora il comando italiano del Sector West ha messo a disposizione due squadre sanitarie per aiutare nella ricerca e soccorso”. Parlando della situazione del Libano, la Del Re ha ricordato che “il Paese era già in una grave situazione economica, politica” con limitate esportazioni e una dipendenza quasi totale dalle importazioni. “Anni e anni di sfibranti conflitti hanno diviso la popolazione, nonostante i percorsi di riconciliazione animati dalla società civile libanese e internazionale”, ha sottolineato la Del Re. (Res)