Romania: Banca centrale prevede inflazione al 2,7 per cento alla fine del 2020 (2)

- "Il tasso di inflazione annuale rettificato è rimasto elevato fino alla fine del secondo trimestre, superando il valore delle precedenti previsioni di riferimento a giugno e raggiungendo il 3,7 per cento. Successivamente, si prevede di rientrare nell'intervallo di variazione dell'obiettivo centrale nell'ultimo trimestre dell'anno", afferma il rapporto della Banca centrale romena. La Bnr afferma che, man mano che la situazione epidemica si normalizzerà e il comportamento delle aziende si adatterà gradualmente alle nuove condizioni, le pressioni inflazionistiche associate alla situazione sanitaria diminuiranno gradualmente. In questo contesto, si prevede che l'effetto deflazionistico della domanda aggregata diventi dominante nel medio termine, portando a una diminuzione del tasso annuo di inflazione core, seguita da una sua stabilizzazione, a partire dalla metà del prossimo anno, intorno al 2,2 per cento. Anche la dinamica relativamente bassa dei prezzi all'importazione contribuisce a questa evoluzione", conclude il comunicato. (Rob)