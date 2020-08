Imprese: Micciché (Ubi), integrazione in Intesa Sanpaolo darà vita al pilastro ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È per me motivo di orgoglio essere stato cooptato oggi nel consiglio di amministrazione di Ubi, al termine di un percorso che ha visto la Banca entrare a far parte del Gruppo Intesa Sanpaolo: ringrazio per questo motivo i membri del Cda, ma soprattutto Carlo Messina per aver riposto fiducia in me e nelle mie capacità, e intendo rivolgere lo stesso pensiero ai tanti colleghi che hanno dimostrato il loro sostegno. Queste le parole di Gaetano Micciché nominato oggi consigliere delegato e direttore generale di Ubi Banca. “I mesi che ci attendono, infatti, saranno fondamentali per condividere reciprocamente esperienze e modalità operative con l’obiettivo di completare l’integrazione tra i due istituti: dovremmo facilitare il dialogo, il confronto e la condivisione tra tutte le strutture di Intesa Sanpaolo e quelle di Ubi Banca, avendo sempre come primo pensiero tutte le nostre persone, i nostri clienti e i nostri azionisti”, ha detto, sottolineando come in questi mesi siano stati organizzati incontri con imprenditori, autorità locali e istituzioni presenti sui territori dove è operativa Ubi Banca “e questo si ripeterà spesso, da qui in avanti, per portare benefici e promuovere opportunità da cogliere per tutti gli stakeholders coinvolti”. (segue) (Com)