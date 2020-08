Imprese: Micciché (Ubi), integrazione in Intesa Sanpaolo darà vita al pilastro ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ubi, ha aggiunto, è una banca “solida, riconosciuta e sostenibile, grazie anche al lavoro svolto dal precedente consigliere delegato, dal management e da tutte le sue persone: a tutti i dipendenti intendo sin da subito assicurare l’impegno di tutto il management di Intesa Sanpaolo, al fine di rafforzare l'identità già comune tra i due istituti, forti anche di valori e culture aziendali simili”. “Le nuove direzioni regionali a Bergamo, Brescia, Cuneo e Bari, l’assunzione di 2.500 giovani, il centro di eccellenza per il supporto del settore agricolo a Pavia, sono solo alcune delle iniziative già in programma a sostegno dei territori nei quali Ubi opera: insieme costruiremo un Gruppo ancora più vicino e a sostegno dei territori, e sentiamo questo impegno in maniera ancora più forte e profonda in una fase che, come quella attuale, è ancora pesantemente condizionata dagli effetti dell’emergenza sanitaria”, ha concluso, sottolineando la necessità che l’integrazione di Ubi in Intesa Sanpaolo dia vita ad una realtà che rappresenti il pilastro della ripresa economica. (Com)