Rifiuti: Gasparri (FI), fallimento Raggi-Zingaretti finisce sotto montagna di immondizia

- "La Raggi e Zingaretti litigano anche sui rifiuti. E lo spettacolo che offrono i due rappresentanti istituzionali laziali è davvero poco edificante". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, Commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Il piano presentato dalla Regione per la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti è ideologico e penalizzante. Non risolve il problema e danneggia l'iniziativa privata - aggiunge Gasparri -. La Raggi, dal canto suo, è incapace di rendere Roma una città accogliente e di liberarla dalle immondizie che traboccano dai cassonetti, invadendo le strade. Era questa la grande rivoluzione annunciata dall'accoppiata di governo M5s - PD? Un fallimento sotto gli occhi di tutti. La città non è stata mai così sporca e abbandonata. L'incuria dilaga in tutti i Municipi, in tutti i quartieri; dal centro alle periferie. Zingaretti e la Raggi, che insieme si contendono il primato del fallimento, inscenano litigi per non assumersi la responsabilità del disastro. Tutto questo avviene in un clima di emergenza, con i cittadini che vedono le proprie zone di residenza trasformarsi in ricettacolo di zanzare e insetti nocivi di vario genere. E' così che la Raggi e Zingaretti intendono rilanciare l'economia capitolina? La loro inefficienza - conclude Gasparri - è una vergogna nazionale e la loro gestione politica oggi è finita sotto un cumulo di rifiuti". (Com)