Thailandia: premier Prayuth nomina tecnici alla guida di ministeri chiave

- Il governo del primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha annunciato oggi, 6 agosto, d’aver nominato ex dirigenti della compagnia di Stato Ptt Global Chemical e di una banca commerciale, Kasikornbank, alla guida dei ministeri dell’Energia e delle Finanze. Supattanapong Punmeechaow, ex ad di Ptt, è stato nominato vicepremier e ministro dell’Energia. Predee Daochai, ex co-presidente di Kasikornbank, assumerà invece la guida del ministero delle Finanze. Le nomine sono state formalizzate oggi tramite la pubblicazione sulla Gazzetta reale; le posizioni erano vacanti da tre settimane, a seguito delle dimissioni dei ministri economici dell’esecutivo, che hanno innescato un rimpasto in un quadro di ridefinizione degli equilibri interni alla maggioranza di governo. (segue) (Fim)