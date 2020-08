Italia-Libano: Conte telefona a primo ministro Diab, sostegno incondizionato ad autorità e popolo libanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Conte ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo Ministro libanese, Hassan Diab. Nel corso del colloquio - si legge in una nota - il presidente Conte ha espresso profonda solidarietà del governo libanese per la tragica esplosione avvenuta a Beirut lo scorso 4 agosto. Nell’assicurare l’incondizionato sostegno italiano alle Autorità e al popolo libanesi in questa dolorosa circostanza, il presidente ha confermato che l’Italia ha già provveduto all’invio di personale e materiali – tramite un’azione concertata tra Protezione Civile, ministero degli Affari Esteri e della Difesa - ed è pronta a fornire ogni ulteriore assistenza richiesta. I due primi ministri hanno convenuto di restare in stretto contatto. (Com)