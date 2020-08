Lazio: Consiglio regionale, istituita giornata memoria per caduti forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale di Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha approvato a con 38 voti favorevoli e un astenuto l'istituzione della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere. La proposta di legge, prima firmataria Valentina Grippo (Pd), è stata condivisa da consiglieri di tutte le forze politiche. Sarà celebrata il 29 ottobre, data in cui fu istituita, su proposta del giudice Giovanni Falcone, la Direzione investigativa antimafia: "Una data – ha spiegato Grippo nell'illustrazione - che rappresenta tutte le forze di polizia e ricorda anche la figura Falcone". Il 29 ottobre di ogni anno, saranno promosse iniziative in tutto il territorio regionale. Per questo la Giunta e la presidenza del Consiglio regionale avranno a disposizione 120 mila euro nel triennio 2020-2022. Nel corso della discussione generale, dopo la consigliera Grippo, sono intervenuti, Fabrizio Ghera (Fd'I), Giancarlo Righini (Fd'I), Massimiliano Maselli (Fd'I), Valentina Corrado (M5s), Enrico Cavallari (gruppo misto), Daniele Giannini (Lega), Laura Cartaginese (Lega) che hanno apprezzato l'iniziativa e sottolineato la necessità di farla diventare parte di interventi più ampi, a favore delle famiglie dei caduti e di diffusione della cultura della legalità fra le nuove generazioni. Davide Barillari (gruppo misto) ha sottolineato "che non basta una giornata della memoria" e ha ricordato la sua proposta di legge per la creazione di una commissione speciale sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel Lazio. Nella legge, con due emendamenti, sono state inserite anche altrettante norme che riguardano altri campi: la prima modifica la figura del segretario generale della Giunta, la seconda proroga di un anno la durata della commissione speciale sui piani di zona. (Com)