Speciale difesa: M5s, auguri a nuovo capogruppo Aresta in commissione Camera

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Difesa alla Camera segnalano: "In commissione Difesa alla Camera abbiamo eletto, come nuovo capogruppo, il deputato pugliese Giovanni Luca Aresta a cui vanno i nostri auguri di buon lavoro. Siamo sicuri - continuano i parlamentari in una nota - che si impegnerà con la sua professionalità in un lavoro collegiale affinché ognuno dei deputati rivesta un ruolo preciso e significativo all’interno del gruppo. Un ringraziamento particolare va al capogruppo uscente Giovanni Russo per l’importante lavoro svolto in questa prima parte della legislatura. Ci aspettano", proseguono gli esponenti del M5s, "molte e delicate sfide nel campo della Difesa e della sicurezza, tutte nel segno della modernizzazione delle nostre Forze armate. Abbiamo infatti diverse proposte di legge che stanno per entrare nel vivo della discussione in commissione. Da quella sul reclutamento, a quella della riforma della giustizia militare, dalla costituzione di un corpo di polizia ambientale a quella di una riserva ausiliaria per calamità o esigenze sanitarie". (Com)