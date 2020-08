Speciale difesa: Cina, caccia Su-30 completa missione record da 10 ore sul Mar cinese meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia cinese Su-30 ha completato una missione di pattugliamento record da 10 ore sul Mar cinese meridionale, allargando così il raggio d’azione delle Forze aeree dell’Esercito di liberazione popolare (Plaaf). Lo ha reso noto il quotidiano “Global Times”, secondo cui il velivolo si è rifornito in volo grazie a un’aerocisterna e i piloti si sono nutriti durante la missione. Il precedente record era di 8,5 ore in volo. Il Su-30 ha raggiunto “isole remote del Mar cinese meridionale”, regione nella quale sono aperte numerose cintese territoriali tra la Cina e Taiwan, Vietnam, Malesia e Filippine. Su tali dossier Pechino ha mostrato ultimamente una crescente assertività e gli Stati Uniti hanno abbandonato un atteggiamento storicamente neutrale per prendere chiaramente posizione a favore dei Paesi rivali della Repubblica popolare. Il “Global Times” cita un esperto militare che ricorda come i caccia che operano sulle isole “possono rispondere in maniera più pronta” a eventuali minacce rispetto a quelli dispiegati nella Cina continentale, ma per questi ultimi le opere di manutenzione sono molto più facili. (Cip)