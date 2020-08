Speciale difesa: Libano, Vigili del fuoco in partenza per Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In partenza per Beirut un team di 14 vigili del fuoco che assicurerà supporto tecnico sul fronte del rischio chimico con specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) e per la valutazione dello stato delle strutture danneggiate dalla forte esplosione che ha colpito un'area della città, causando centinaia di vittime e feriti. Lo ha fatto sapere il Ministero dell'interno che ha specificato che gli specialisti dei Vvf saranno guidati dalla team leader Stefania Fiore della direzione centrale per l'Emergenza del dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. Provengono dalle direzioni regionali di Lazio (2 unità), Piemonte (1 unità), Lombardia (3 unità), Toscana (1 unità) e Veneto (5 unità), più un altro operatore dalla stessa direzione centrale. Il team opererà con dotazioni speciali in grado di rilevare le sostanze pericolose a livello ambientale e di verificare la sicurezza delle strutture rimaste in piedi. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, allertato dal dipartimento della Protezione civile nazionale, ha quindi risposto alla richiesta di aiuto internazionale trasmessa dal Libano all'Emergency response coordination centre (Ercc), il cuore del meccanismo europeo di protezione civile. (Ren)