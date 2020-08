Speciale difesa: Russia, caso Baring Vostok, tribunale rinnova arresti domiciliari per imprenditore Calvey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Mosca ha disposto l’estensione fino al 13 novembre degli arresti domiciliari per l’imprenditore statunitense Michael Calvey, creatore del fondo d'investimento Baring Vostok. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”, secondo cui il giudice ha deciso di mantenere tutte le restrizioni imposte a Calvey rigettando le richieste presentate dalla difesa. I legali dell’investitore hanno sostenuto che “la possibilità di uscire per una passeggiata sarebbe importante per Calvey, che soffre di cancro”. Gli inquirenti ritengono che Calvey e i suoi partner commerciali abbiano convinto gli azionisti della banca Vostochnij a votare un accordo, in base al quale l’istituto di credito avrebbe ricevuto il 59,9 per cento delle azioni dell'International financial technology group al posto di un rimborso del debito. Le azioni sono state stimate per una valore di 35,9 milioni di euro mentre il loro valore sarebbe stato infinitamente più basso. (Rum)