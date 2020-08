Speciale difesa: Guerini a Tripoli, “pronti a lavorare fin da subito a nuovo slancio della cooperazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in visita a Tripoli, ha incontrato il presidente del Consiglio presidenziale e premier del Governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al Serraj, e i membri del Consiglio presidenziale. “Pronti a lavorare fin da subito a un nuovo slancio della cooperazione”, ha affermato Guerini nel corso del bilaterale con Serraj, durante il quale si sono consolidate e definite nuove forme di collaborazione tra Italia e Libia nel settore della Difesa. “C’è piena disponibilità da parte nostra a dar immediato avvio alle ulteriori iniziative di cooperazione definite. In questi anni abbiamo profuso sforzi importanti per sviluppare una collaborazione civile/militare con le autorità locali che svilupperemo con rinnovato impegno. Per questa ragione, la nostra presenza in Libia rimane un impegno prioritario, sulla strada della pacificazione e del riassetto istituzionale che tutti auspichiamo”, ha commentato il ministro, secondo quanto riferito in una nota dal ministero della Difesa. Le nuove iniziative riguardano anzitutto la conferma della collaborazione per l’attività di bonifica e sminamento degli ordigni, richiesta dalla Libia ai nostri specialisti. Inoltre, si è prevista l’implementazione della collaborazione medico sanitaria, in aggiunta all’attività già esistente a Misurata, ospedale che verrà spostato in un’area più funzionale. (Com)