Turchia: nuovo progetto del governo a sostegno dell’imprenditoria femminile

- Il ministero della Famiglia, del Lavoro e dei Servizi sociali della Turchia lancerà un progetto per incoraggiare l’imprenditoria femminile mediante un sistema di cooperative. Lo ha annunciato ieri un comunicato della ministra turca, Zehra Zumrut Selcuk. Secondo Selcuk, l’iniziativa fa parte di un progetto più ampio a sostegno dell’occupazione femminile, promosso in collaborazione con il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e il ministero del Commercio. Il nuovo progetto prevede fra l’altro la formazione ex novo di 3.500 donne e l’aggiornamento di 1.500 donne già attive in cooperative, oltre alla creazione di un’attività di consulenza dedicata. Ad oggi il governo turco ha già organizzato gruppi di lavoro per cooperative femminili in tutto il paese, raggiungendo più di 23.000 persone. Inoltre, negli ultimi due anni sono state create 81 cooperative femminili e centri di solidarietà sociale, incaricati di fornire incentivi e assistenza a donne interessate a formare cooperative. Il tasso di occupazione femminile in Turchia equivale a circa il 30 per cento, e il governo mira ad aumentarlo al 34 per cento entro il 2023. Negli ultimi anni il governo di Ankara ha incrementato prestiti e incentivi per stimolare la partecipazione femminile all'imprenditoria, oltre a introdurre nuovi incentivi sociali per donne lavoratrici come permessi di maternità più lunghi e sussidi per asili nido.(Tua)