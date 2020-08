Varese: segrega compagna per un mese e si barrica in casa minacciando poliziotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna è stata segregata in casa per oltre un mese dal compagno convivente, che l’ha costretta a sopportare sevizie e maltrattamenti. È successo a Varese, in una palazzina di viale Burri, dove ieri mattina si sono presentati due equipaggi delle Volanti, allertati a seguito di una furiosa lite tra i due. Arrivati sul posto, gli agenti non sono potuti però entrare nell’appartamento, perché l’uomo, un tunisino pregiudicato e irregolare in Italia, brandendo alcuni coltelli di grosse dimensioni del tipo “spaccaossa” ha impedito loro l’ingresso, minacciando di far saltare in aria il palazzo. Intanto la donna da dentro casa lanciava grida di aiuto. Dopo diversi minuti di trattative, i poliziotti sono riusciti ad allontanare il tunisino e a consentire al personale medico di prestare le prime cure alla vittima che, successivamente, è stata trasportata in ospedale in codice verde. Nel frattempo, però, il compagno, sempre armato di coltelli, si è calato dal balcone per tentare la fuga. Raggiunto dai poliziotti in una zona senza via di uscita, il tunisino ha continuato a minacciarli con i coltelli. Solo dopo una lunga mediazione l’uomo si è convinto a gettare le armi e a consegnarsi alla polizia. Dopo essere stato perquisito, è stato arrestato per maltrattamenti, sequestro di persona, resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale e portato nel carcere di Varese dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. (com)