Hiroshima: Rizzo (M5s), riprendere negoziato per il disarmo atomico

- "Hiroshima e Nagasaki sono due cicatrici della storia dell'umanità tutt'altro che rimarginate. L'impegno per allontanare anche la sola possibilità di scivolare verso l'olocausto nucleare deve tornare ad essere fondante nelle relazioni tra i popoli e tra le Nazioni". Lo dichiara, in occasione del 75mo anniversario del bombardamento atomico su Hiroshima, Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. "Faccio mie le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una politica che punti ad un mondo libero da armi nucleari – prosegue Rizzo – per questo è necessario riaprire il tavolo negoziale per il disarmo atomico da troppo tempo non più implementato da accordi e trattati che, progressivamente, allontanino questa minaccia per l'umanità". "Mentre oggi celebriamo il ricordo delle vittime delle due città martiri del Giappone avendo negli occhi e nel cuore le macerie di Beirut – conclude Rizzo – rinnoviamo il nostro 'mai più' e l'impegno per un mondo più sicuro." (Com)