Spagna: premier Sanchez, socialisti chiamati a guidare il paese in situazione molto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetta "ancora una volta" ai socialisti "guidare il Paese in una situazione molto grave" causata dalla pandemia del coronavirus e dalle conseguenti crisi economiche e sociali, per cui "avremo bisogno di tutta la responsabilità e degli sforzi di tutti noi per essere all'altezza". E' quanto scritto in una lettera del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, inviata oggi ai militanti del Partito socialista operaio (Psoe), spiegando che il Psoe difenderà "le istituzioni della nostra Costituzione democratica, cercando di renderle il più possibile esemplari" e facendo in modo che "nessuno sia lasciato indietro e abbandonato al proprio destino". Il premier e segretario del Psoe nella lettera ha ricordato l'impegno nel mettere in campo un ambiziosa agenda di trasformazioni per il paese. "Abbiamo effettuato la più grande mobilitazione di risorse della nostra storia e dispiegato uno scudo sociale per proteggere i più vulnerabili", ha detto Sanchez facendo riferimento al reddito minimo di base approvato "nel bel mezzo dello shock" del Covid-19. (segue) (Vap)