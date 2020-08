Spagna: premier Sanchez, socialisti chiamati a guidare il paese in situazione molto grave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il colpo subito da tutte le economie del mondo, il primo ministro ha spiegato che per la Spagna "l'impatto è stato particolarmente forte" in quanto la pandemia ha limitato la mobilità e i contatti personali "due condizioni chiave per il funzionamento dell'industria turistica che ha un peso eccezionale nella nostra economia". Tuttavia, Sanchez ha sottolineato che la ripresa "comincia già a riflettersi sui dati relativi all'occupazione e all'attività economica". Una ripresa per la quale, questa volta, il paese ha "il sostegno dell'Europa che è stata all'altezza del compito" con l'approvazione di una Fondo "senza precedenti" che nei prossimi 6 anni assegnerà alla Spagna 140 miliardi di euro per proteggere le persone più colpite dalla crisi e per ricostruire e trasformare l'economia "rendendola più verde, più digitale e più giusta". Il premier ha poi invitato, nuovamente, all'unità assicurando che i socialisti sono impegnati per raggiungerla "con tutte le forze politiche disposte a lavorare insieme". (Vap)