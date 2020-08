Romania: Banca centrale riduce il tasso di riferimento al 1,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale della Romania, l’istituto centrale del paese, a partire da oggi a ridotto il tasso di riferimento dall'1,75 al 1,5 per cento. Lo riferisce l’ente regolatore con un comunicato. La Banca centrale ha deciso, inoltre, di ridurre il tasso di interesse sui depositi dall'1,25 all'1 per cento annuo. Il tasso di interesse per i crediti diminuirà dal 2,25 al 2 per cento all'anno. Inoltre, la Banca centrale ha disposto di mantenere gli attuali livelli delle riserve minime obbligatorie delle istituzioni di credito per i passivi in Lei, la moneta nazionale romena, e in valuta straniera.(Rob)