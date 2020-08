Viterbo: incendio sterpaglie a Faleria, trovato e denunciato piromane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della stazione di Faleria, in provincia di Viterbo, a seguito dell'incendio che il 28 luglio ha bruciato oltre due ettari di sterpaglie ed ha interessato anche la proprietà di un pensionato della zona, al termine delle indagini hanno individuato ed indagato l’autore. Si tratta di una persona del luogo di mezza età, peraltro volontario della protezione civile. Il piromane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo per incendio doloso. Il rogo è stato contenuto solo grazie alla prontezza operativa dei Carabinieri della stazione territoriale di Faleria e della stazione dei carabinieri forestali di Civita Castellana, che lo hanno limitato utilizzando un tubo di irrigazione in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile di Calcata che lo hanno spento definitivamente.(Rer)