Egitto-Grecia: ministro Esteri greco Dendias oggi in visita al Cairo

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry riceverà oggi l’omologo greco Nikos Dendias in visita al Cairo. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. I due ministri terranno al termine del loro incontro una conferenza stampa. Al centro dei colloqui la situazioni in Libia e nel Mediterraneo orientale. Nei giorni scorsi Shoukry e Dendias si sono sentiti al telefono per fare il punto dei rapporti bilaterali e della situazione nella regione, ma anche per un confronto sul tema della demarcazione delle Zone economiche esclusive (Zee) di Egitto e Grecia. Dendias era inoltre stato al Cairo anche lo scorso 18 giugno.(Cae)