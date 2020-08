Mafia: M5s, Cassarà e Costa esempi di generosità nella lotta al crimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Palermo e l'Italia tutta hanno il dovere di ricordare e rendere omaggio al procuratore capo di Palermo Gaetano Costa, cui la mafia tolse la vita il 6 agosto del 1980, al vicecapo della Squadra Mobile Ninni Cassarà e all'agente scelto Roberto Antiochia, uccisi da Cosa Nostra a colpi di kalashnikov il 6 agosto nel 1985. Tre uomini in prima linea, ogni giorno, nella lotta alla mafia nell'epoca buia e sanguinosa degli anni '80 in Sicilia". Lo affermano in una nota i componenti del Movimento 5 Stelle nella commissione parlamentare Antimafia. "Costa cadde sotto i colpi di pistola mentre si trovava da solo e senza scorta davanti a una bancarella di libri. Quella di rifiutare la protezione fu una sua scelta fatta per non mettere in pericolo altre persone. 'Convinciamoci che siamo cadaveri che camminano', aveva detto Cassarà a Paolo Borsellino il 28 luglio di quello stesso anno, a seguito dell'uccisione dell'amico e collega Beppe Montana. Otto giorni dopo - proseguono gli esponenti del M5s - toccò a lui e al valoroso agente Roberto Antiochia, che nonostante fosse in un giorno di vacanza scortava ugualmente il suo superiore insieme ad altri due colleghi. Lo Stato non fu in grado di fare il massimo per proteggere loro come tanti altri suoi servitori che scelsero come lavoro quello della battaglia quotidiana contro la criminalità organizzata. Per questo è ancor più doveroso da parte delle istituzioni tenere viva la memoria e battersi sul serio contro le mafie: con massimo rigore, abnegazione e senso della collettività", concludono i componenti del M5s in commissione parlamentare Antimafia.(Com)