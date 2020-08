Regionali: Bonetti, doppia preferenza in Puglia passo in avanti, appello per piena parità genere nelle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aver garantito la doppia preferenza di genere in Puglia in vista delle prossime elezioni regionali "è un passo in avanti che ho già definito 'irreversibile' nel tutelare non solo il diritto dei cittadini e delle cittadine pugliesi che devono poter accedere con pari opportunità alle regionali, ma anche un'affermazione importante dell’impegno che questo parlamento e governo mette in campo per incarnare quei principi di pari opportunità sanciti nella Costituzione nel vissuto concreto degli uomini e delle donne". Così il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ospite di Skytg24. Quando il provvedimento è arrivato in Aula alla Camera "ho lanciato un appello a tutto il Parlamento per arrivare ai 75 anni della nostra Costituzione ad una legge che tuteli la parità piena di genere in tutte le realtà istituzionali", ha aggiunto il ministro.(Rin)