Cooperazione: Mozambico, Finlandia stanzia 10 milioni di euro per settore dell’istruzione

- I governi di Finlandia e Mozambico hanno firmato un accordo per lo stanziamento di 10 milioni di euro in favore del settore dell'istruzione del Paese africano per l'anno 2020. Il finanziamento, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri finlandese, è destinato all'implementazione della strategia educativa 2020-2029 adottata dal governo di Helsinki e a sostenere misure speciali per la risposta alla pandemia di Covid-19. Da tempo il settore dell'istruzione è una delle priorità della Finlandia nella cooperazione allo sviluppo in Mozambico. Dal 2003 gli stanziamenti finlandesi per migliorare l'istruzione di base nel Paese dell’Africa australe vengono convogliati attraverso il Fondo di sostegno al settore dell’educazione (Fase), creato dai donatori e dal ministero dell'Istruzione di Maputo. Il programma fornisce materiale didattico, formazione per insegnanti e attività di sviluppo dell'istruzione. Al momento, la Finlandia presiede il gruppo di donatori del programma Fase e ha la responsabilità principale di pianificare, coordinare e monitorare il programma con le autorità del Mozambico e gli attori della società civile.(Sts)