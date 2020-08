Imprese: Th Resorts, da pool di banche 25 milioni con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Th Resorts, realtà leader nel settore turistico nazionale con la gestione di 31 strutture alberghiere, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo, capofila di un pool composto da Bper Banca, Banco Bpm e Banca Mps, un finanziamento di 25 milioni di euro, garantito da Sace tramite Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento è finalizzato a sostenere il costo del personale, il circolante e gli investimenti. Stando alla nota, Intesa Sanpaolo ha messo in atto dall’inizio dell’emergenza una serie di misure concrete per dare sostegno alle imprese: dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del paese, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all’anticipo della Cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità. Per Banco Bpm, prosegue la nota, è l’occasione di testimoniare la concreta vicinanza ad un Gruppo del nostro territorio operativo in un settore, quello del turismo particolarmente colpito dalla recente emergenza sanitaria: la banca conferma l’interesse ad accompagnare le Imprese del settore turistico nel proprio percorso di rilancio e crescita mettendo a disposizione della clientela le migliori soluzioni finanziarie disponibili anche attraverso l’attivazione delle opportunità previste dal decreto Liquidità. L’operazione, si legge poi nel documento, conferma l’impegno di Sace a sostegno delle aziende e dell’economia nazionale. Il presidente del Cda di TH Resorts Graziano Debellini e l’amministratore delegato Gaetano Casertano ringraziano tutte le parti coinvolte nell’operazione ed esprimono soddisfazione per la fiducia loro accordata. (Com)