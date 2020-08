Livorno: spari contro negozi e sedi circoli, indagato 65enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Livorno ha arrestato in flagranza di reato un 65enne per detenzione di armi comuni da sparo. La scoperta durante la perquisizione effettuata dai poliziotti sono state rinvenute e sequestrate, nell´autovettura appartenente all´uomo, una pistola Glock calibro 9 con matricola abrasa e una pistola Beretta cal. 7,65 risultata provento di furto, nonché 95 cartucce calibro 9. Il 65enne, assistito dal difensore, è stato immediatamente sottoposto a interrogatorio dal pubblico ministero della Procura di Livorno che dirige le indagini. Dalle investigazioni svolte sarebbero emersi a suo carico rilevanti indizi circa il suo coinvolgimento nei recenti episodi di danneggiamento ai danni di esercizi commerciali avvenuti tramite esplosione di colpi di arma da fuoco. L'uomo, come hanno riferito gli inquirenti, avrebbe confessato di aver sparato tre colpi di pistola contro un negozio di un pakistano il 30 marzo, di ave sparato contro la saracinesca di un circolo Arci e contro le finestre di un condominio. (Ren)