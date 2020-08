Coronavirus: da Telespazio ed e-Geos nuova piattaforma per contrastare l’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usare l’intelligenza artificiale per integrare dati satellitari e le informazioni provenienti dal web così da isolare i nuovi focolai di Covid-19 e, allo stesso tempo, monitorare le zone dove più si concentrando le persone. Così opera Eco4Co (Earth cognitive system per Covid-19), la piattaforma ideata da Telespazio ed e-Geos, vincitrice nella categoria Health emergency della global call “Idee e tecnologie innovative vs. Covid-19 ed oltre” lanciata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) per rispondere all’emergenza. Telespazio ed e-Geos si sono aggiudicate il premio in ex aequo con la società cinese Shanghai Zhizhong Environmental Protection Technology. “Eco4Co rappresenta un nuovo standard in termini di concezione e di implementazione di servizi innovativi ad alto valore aggiunto che si basano sulle competenze e sulle tecnologie satellitari di Telespazio ed e-Geos, insieme alle tecnologie trasversali non satellite native oggi disponibili: tale piattaforma è uno dei risultati del processo di costante innovazione che avviene all’interno delle nostre aziende”, ha spiegato Marco Brancati, chief technology and innovation officer di Telespazio. (segue) (Com)