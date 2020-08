Coronavirus: da Telespazio ed e-Geos nuova piattaforma per contrastare l’emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla global call lanciata dall’Unido hanno preso parte 1.101 concorrenti tra aziende, startup, università e centri di ricerca di 108 paesi del mondo. Quattro le categorie presenti, tra cui quella relativa a Health emergency dedicata a soluzioni per contrastare l’emergenza sanitaria, che è stata la più partecipata con ben 390 idee in gara. Il percorso del bando internazionale si è concluso il 14 luglio scorso, con una cerimonia digitale che ha visto la premiazione dei vincitori. Nel dettaglio, la piattaforma mette a sistema il know how e le competenze dell’intero Gruppo Telespazio ed è in grado di correlare, utilizzando sistemi di intelligenza artificiale, i dati dei satelliti di osservazione della Terra e di posizionamento con informazioni non satellitari provenienti da ricerche sul web e da messaggi sui social network. In questo modo, utilizzando anche sistemi di analisi predittiva, di acquisizione autonoma di dati satellitari, oltre a capacità di tracking e di data learning, la piattaforma supporta una sorveglianza sistematica delle aree di aggregazione, come parchi, mercati pubblici, stadi, fornendo dati sulle attività umane e sugli eventuali assembramenti di persone. Le informazioni ottenute possono quindi aiutare ad isolare nuovi focolai dell’epidemia e, allo stesso tempo, monitorare le zone dove più si concentrano le persone. “Oltre a fornire dati sul comportamento e sugli assembramenti, la piattaforma consente di ottenere anche una dinamica dell’epidemia e offre un servizio di analisi predittiva per identificare i fabbisogni futuri delle scorte di attrezzature mediche” ha aggiunto Brancati. (Com)