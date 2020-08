Istat: produzione industriale al minimo storico ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel secondo trimestre il Pil italiano, misurato in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha registrato, in base alla stima preliminare, una caduta congiunturale di entità eccezionale (-12,4) che segue il già ampio calo del primo trimestre (-5,4)". Lo ha rilevato l'Istat: "La forte contrazione, comune agli altri paesi dell’area euro, è stata diffusa a tutti i settori economici, con un contributo negativo sia della domanda estera netta sia di quella nazionale. Il dato trimestrale è condizionato dalla marcata riduzione dei livelli di attività economica ad aprile, quando si sono concentrati gli effetti del lockdown. L’indice della produzione industriale, al netto delle costruzioni, è diminuito in T2 del 17,5 in termini congiunturali". (segue) (Ren)