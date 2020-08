Istat: produzione industriale al minimo storico ad aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non basta: "La produzione ha segnato il suo minimo storico ad aprile (59,4 il livello dell’indice, -20,5 rispetto al mese precedente) per poi rimbalzare a maggio (84,1, +41,6) e confermare una tendenza alla crescita a giugno (91,0, +8,2). Considerando i raggruppamenti principali di industrie, il percorso di ripresa appare meno intenso per i beni strumentali e quelli intermedi, per i quali i valori dell’indice a giugno rimangono più distanti da quelli di febbraio (rispettivamente 19,9 e 14,9 punti percentuali)". E infine: "La ripresa della produzione appare comunque generalizzata tra i settori. A giugno 9 settori su 10 sono risultati in espansione. I livelli di produzione raggiunti rimangono, in molti settori, comunque inferiori a quelli di febbraio". (Ren)