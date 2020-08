Migranti: Borchia (Lega) su Open Arms, da Spd ceco lettera solidarietà e sostegno a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà a Matteo Salvini, sotto processo per aver difeso i confini dell'Europa: oggi Tomio Okamura, deputato della Repubblica Ceca e leader del partito Spd, nostro alleato al Parlamento europeo, assieme al deputato Jaroslav Foldyna, hanno consegnato all'ambasciata d'Italia a Praga una lettera destinata alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nella quale esprimono sostegno e solidarietà a Matteo Salvini. Così in una nota Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, responsabile Lega nel Mondo, secondo cui nella lettera di dice che Salvini è stato "perseguito perché nel ruolo di ministro dell'Interno ha cercato di fermare l'immigrazione clandestina in Europa'. Un ringraziamento agli alleati Spd e alla coordinatrice di Lega nel Mondo Repubblica Ceca e Slovacchia, Monika Pilloni. Un altro segnale tangibile che stiamo andando nella direzione giusta: se in Italia ci processano, all'estero ci sostengono", ha detto Borchia.(Beb)