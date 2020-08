Istat: tasso disoccupazione aumenta a 8,8 percento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mercato del lavoro è stato caratterizzato da una risposta eterogenea alla crisi, con un ruolo significativo dei provvedimenti del governo a sostegno dell’occupazione. A giugno, inoltre, è proseguita la ripresa delle ore lavorate pro-capite. A giugno è proseguito il calo dell’occupazione, seppure in misura meno accentuata (-0,2 la variazione congiunturale rispetto ai mesi precedenti. Complessivamente nel secondo trimestre il numero degli occupati si è ridotto di 459 mila unità rispetto al trimestre precedente". Lo ha rilevato l'Istat: "La riduzione dell’occupazione a giugno ha coinvolto prevalentemente le donne e i lavoratori più giovani (con meno di 35 anni) mentre rispetto alla condizione professionale si è registrato un lieve aumento degli occupati a termine e degli indipendenti (rispettivamente +0,3 e +0,1 rispetto al mese precedente) in presenza di una riduzione dei permanenti (-0,4)". Ma non è tutto: "Contestualmente, è emersa una ripresa della ricerca di lavoro, che si era sensibilmente ridotta durante il lockdown. A giugno, i disoccupati sono aumentati di 149 mila unità rispetto al mese precedente mentre si è ridotto il numero degli inattivi (-99 mila unità). Nel complesso, il tasso di disoccupazione si è attestato all’8,8, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto a maggio".(Ren)