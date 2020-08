Legge elettorale: Sisto (FI), è piccio del Pd per 'uccidere' avversari e alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge elettorale è un "piccio del Pd, tutto teso a portare in cascina una riforma che possa 'uccidere' gli avversari politici e gli stessi alleati di maggioranza come Iv e Leu. Per quanto ci riguarda il Presidente Berlusconi è stato chiaro: siamo per il maggioritario che valorizzi le coalizioni. E in ogni caso, la soglia di sbarramento al 5 per cento non basta come correttivo maggioritario". Così a SkyTg24 il deputato e responsabile del Dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto che poi sul centrodestra ha proseguito: "Nella nostra coalizione tutti i numeri sono importanti. Forza Italia ha un peso decisivo per una coalizione che possa governare il Paese in modo stabile". Quanto alla divisioni nel governo sul decreto Agosto per Sisto: "L'esecutivo è in costante guerra con se stesso e proprio per questo si rifugia in quella tecnica del rinvio che logora tutti tranne Conte 'il temporeggiatore'. Per il premier rimandare le decisioni è un elisir di lunga vita, al pari dell'ingiustificata proroga dello emergenza e che gli dà poteri antidemocratici e sovracostituzionali". (Com)