Spagna: premier Sanchez, non lasciare ai conservatori esclusività su eredità costituzionale

- Il "peggior errore" che il Partito socialista operaio (Psoe) può commettere "è lasciare ai conservatori l'esclusività dell'eredità costituzionale". Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, in una lettera inviata oggi a tutti i militanti del Psoe in riferimento alla vicenda del re emerito Juan Carlos, che lunedì scorso ha annunciato di abbandonare il paese a causa di diverse vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto negli ultimi mesi. Nel ribadire la posizione del Psoe su questa delicata questione, Sanchez ha affermato che "tutti gli uomini pubblici devono rendere conto della loro condotta e ciò avverrà senza eccezioni" ed una condotta irregolare "compromette il responsabile e non l'istituzione". (segue) (Spm)