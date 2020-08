Spagna: premier Sanchez, non lasciare ai conservatori esclusività su eredità costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo ha evidenziato che la Costituzionale è stata una conquista "raggiunta con la lotta e la sofferenza dei democratici antifascisti" e, pertanto, "il peggior errore" che il Psoe può commettere è "lasciare ai conservatori l'esclusività dell'eredità costituzionale". Secondo Sanchez la monarchia parlamentare "è un elemento di quel patto, non l'intero patto" rappresentato dalla Costituzione che "non può essere fatta a pezzi a capriccio", e della quale bisogna essere fedeli "dall'inizio alla fine". Una Costituzione che "protegge ampi diritti sociali che invochiamo e vogliamo estendere e far rispettare", riconoscendo "la pluralità territoriale" della Spagna. (Spm)