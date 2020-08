Istat: consumi delle famiglie in decisa ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una riduzione dell’occupazione notevolmente inferiore a quella dell’attività economica, associata ai meccanismi di supporto ai redditi introdotti in questi mesi, sembra riflettersi sugli acquisti di beni di consumo da parte delle famiglie, in decisa ripresa". Lo ha rilevato l'Istat: "A giugno, l’indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio è tornato sopra quota cento (101,8) spinto dalla ripresa degli acquisti non alimentari (+24,4 la variazione in valore rispetto al mese precedente). Il livello dell’indice è di circa un punto inferiore a quello registrato a gennaio 2020. Si è rafforzata ulteriormente la propensione agli acquisti attraverso il commercio elettronico, in accelerazione rispetto ai mesi precedenti (+53,5 la variazione tendenziale degli acquisti, +32,5 la variazione nei primi 6 mesi)". E ancora: "La fiducia dei consumatori ha riflesso questo particolare momento di assestamento e rimodulazione dei comportamenti delle famiglie sul mercato del lavoro e sugli acquisti. A luglio, il clima di fiducia dei consumatori si è mantenuto sui livelli del mese precedente ancora fortemente condizionato dai giudizi sul clima economico mentre quelli sul clima personale hanno mostrato un miglioramento. Rimangono ancora su livelli elevati le attese sulla disoccupazione, segnando comunque un lieve recupero nell’ultimo mese".(Ren)