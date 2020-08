Governo: rinviata audizione di Gualtieri in commissione di vigilanza Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata rinviata l’audizione del ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in commissione parlamentare di vigilanza sulla gestione separata di Cassa depositi e prestiti per improvvisi impegni istituzionali legati alla predisposizione dell’imminente decreto legge per la ripresa e il rilancio del paese. Lo rende noto un comunicato della commissione, presieduta dal deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni. (Com)