Istat: prosegue fase deflattiva dei prezzi al consumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A luglio è proseguita, per il terzo mese consecutivo, la fase deflativa dei prezzi al consumo. L’indice nazionale per l’intera collettività (Nic) è diminuito dello 0,3 su base annua, dopo il -0,2 nel bimestre precedente". Lo ha rilevato l'Istat: "La tendenza negativa riflette ancora la significativa caduta dei prezzi dei beni energetici, solo in attenuazione nell’ultimo mese (-9,7 il tasso su base annua, da -12,1 a giugno), mentre i rincari degli alimentari hanno registrato una decelerazione". E ancora: "L’inflazione di fondo (calcolata escludendo energia, alimentari e tabacchi) ha segnato un rallentamento di due decimi di punto (al +0,3), raggiungendo il valore più basso da circa un anno e mezzo. Le principali componenti confermano le tendenze divergenti, con un tasso di crescita annuo per i servizi pressoché nullo (+0,1) mentre i prezzi dei beni industriali non energetici mostrano una decisa vivacità, con un recupero di quasi un punto percentuale nell’anno (+0,8 a luglio, crescita zero a fine 2019) spinti dai rincari provenienti dallo stesso comparto a livello di produzione". (Ren)